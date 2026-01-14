Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 8vom 14.01.2026
Folge 8: Geld macht nicht glücklich

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Twipsy braucht jede Menge Geld, um sein Lieblingsessen, die Papaya Smoothies, kaufen zu können. Seine Idee: Er übernimmt – gegen Bezahlung - die Arbeit von anderen. Die Idee schlägt richtig ein, bald ist er nur noch damit beschäftigt, sein Geld zu zählen. Aber es gibt auch Ärger: Twipsys Freunde sind sauer, denn vor lauter Arbeit hat er keine Zeit mehr für sie...

Studio 100 International
