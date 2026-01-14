Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 2vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Twipsy präsentiert Nick, seinem neuen menschlichen Freund, das Cyber-Shopping Center („Kaufhaus“) mit all seinen fantastischen Möglichkeiten. Aber es gibt Ärger: Mitten im schönsten virtuellen Basketballspiel werden Twipsy und Nick von der Cyber-Polizei festgenommen. Begründung: Geschwindigkeitsunterschreitung, denn Twipsy muss als Bote die e-mails so schnell wie möglich von A nach B transportieren. In der Zwischenzeit versuchen Albert und Lissie verzweifelt Nick nach Hause zurück zu holen. Albert konstruiert einen speziellen Drucker der statt Dateien Menschen und Materie ausdruckt. Und tatsächlich gelingt es auf diesem Weg, Nick in die reale Welt der Menschen zurückzuholen. Aber er hat noch jemanden im Schlepptau – das Cyber-Wesen Twipsy!

Studio 100 Kids
