Willkommen im CyberspaceJetzt kostenlos streamen
Twipsy
Folge 2: Willkommen im Cyberspace
Twipsy präsentiert Nick, seinem neuen menschlichen Freund, das Cyber-Shopping Center („Kaufhaus“) mit all seinen fantastischen Möglichkeiten. Aber es gibt Ärger: Mitten im schönsten virtuellen Basketballspiel werden Twipsy und Nick von der Cyber-Polizei festgenommen. Begründung: Geschwindigkeitsunterschreitung, denn Twipsy muss als Bote die e-mails so schnell wie möglich von A nach B transportieren. In der Zwischenzeit versuchen Albert und Lissie verzweifelt Nick nach Hause zurück zu holen. Albert konstruiert einen speziellen Drucker der statt Dateien Menschen und Materie ausdruckt. Und tatsächlich gelingt es auf diesem Weg, Nick in die reale Welt der Menschen zurückzuholen. Aber er hat noch jemanden im Schlepptau – das Cyber-Wesen Twipsy!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick