Twipsy
Folge 10: Das Cyber-Rennen
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Champ, die schon ziemlich klapprige Hündin der Familie, schleicht sich in den Cyberspace, da der Besuch des Großvaters droht. In der Cyberworld findet genau zu dieser Zeit das "E-Mail Boten des Monats"- Rennen statt. Champ beobachtet, dass der Fiesling Gazonk die Richtungspfeile des Rennens verändert hat, und warnt Twipsy. Alle anderen Boten rennen in die falsche Richtung. Nur Twipsy nimmt einen anderen, schnelleren Weg, trotz der dort lauernden Gefahren, und gewinnt Nanosekunden vor Gazonk, Champ sei Dank...
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
6