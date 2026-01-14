Twipsy
Folge 11: Das Karten-Chaos
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Unsere Cyberworld soll schöner werden, denken sich Mr. Clean und die Saubermänner. Allerdings geht bei dieser Aktion einiges schief. Das Team bringt wichtige Kabel und Kreditkarten durcheinander und sorgt damit für Daten-Chaos. Lissies Kreditkartennummer wird zufällig mit Internet-Bestellungen aus aller Welt zusammengebracht. Die Folge: Lissie bekommt massenweise Pakete nach Hause geschickt, die sie nicht bestellt hat. Information Control hat alle Hände voll zu tun, das Chaos wieder zu entwirren...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Twipsy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
6