Champ als ComputervirusJetzt kostenlos streamen
Twipsy
Folge 4: Champ als Computervirus
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Twipsy und Champ reisen in den Cyberspace. Doch selbst im hyperaktiven Elektro-Kosmos überkommt Champ die Müdigkeit, und er schläft auf dem Daten-Highway ein. Dort finden ihn Mr. Clean und seine „Saubermänner“. Da sie nicht wissen, wer oder was Champ eigentlich ist, glauben sie, dass sie einen Virus entdeckt haben und bringen ihn zur Cyber-Müllkippe. Nick und Lissie scannen sich in den Cyberspace, um Champ aus der Müllkippe zu befreien. Rettung in lezter Sekunde...
