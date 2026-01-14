Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 12vom 14.01.2026
Folge 12: Träume sind Schäume

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Frau Dr. Walker gerät versehentlich in die Cyberwelt. Dort begegnet sie dem depressiven Cyber-Boten Flit, der die Verbreitung von schlechten Nachrichten im Netz nicht mehr ertragen kann. Obwohl sie nicht recht glauben kann, was sie sieht, und völlig verwirrt ist, therapiert sie den traurigen Boten - mit Erfolg. Als Albert sie mit dem „Print-o-Scan“ wieder zurückholt, stößt sie sich den Kopf und vermutet ihre „Illusionen“ wären die Folge des Unfalls...

