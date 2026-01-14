Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Twipsy

Der Sensationsreporter

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 14vom 14.01.2026
Der Sensationsreporter

Der SensationsreporterJetzt kostenlos streamen

Twipsy

Folge 14: Der Sensationsreporter

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Herbie, der Bruder von Albert, versucht sich als Sensations-reporter. Er photografiert Twipsy und verkauft die Story an Art Abrash, einen berüchtigten TV-Produzenten. Reporter wollen das Haus stürmen, um den berühmten "Außerirdischen" zu sehen. Lissie trifft sich mit dem TV-Produzenten und erzählt ihm die Wahrheit über Twipsy. Der glaubt ihr natürlich kein Wort über den Cyber-Messenger und bläst die Show ab.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Twipsy
Studio 100 International
Twipsy

Twipsy

Alle 1 Staffeln und Folgen