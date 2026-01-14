Twipsy
Folge 14: Der Sensationsreporter
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Herbie, der Bruder von Albert, versucht sich als Sensations-reporter. Er photografiert Twipsy und verkauft die Story an Art Abrash, einen berüchtigten TV-Produzenten. Reporter wollen das Haus stürmen, um den berühmten "Außerirdischen" zu sehen. Lissie trifft sich mit dem TV-Produzenten und erzählt ihm die Wahrheit über Twipsy. Der glaubt ihr natürlich kein Wort über den Cyber-Messenger und bläst die Show ab.
Twipsy
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
6