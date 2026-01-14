Champ stinkt zum HimmelJetzt kostenlos streamen
Folge 7: Champ stinkt zum Himmel
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Champ begegnet einem Stinktier. Familie Walker versucht alles, um den entsetzlichen Gestank wieder los zu werden- aber ohne Erfolg. Die betagte Hündin soll nach draußen verbannt werden. Lissie, Nick und Albert fürchten, dass sich Champ einsam fühlt und schicken sie zu Twipsy in den Cyberspace. Aber auch die Cyberbewohner nervt der Gestank. Ein Fall für Mr. Clean und die Saubermänner – nur die Putz-kolonne des Cyberspace macht gerade Urlaub...
