Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Twipsy

Futter für den Datenfresser

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 9vom 14.01.2026
Futter für den Datenfresser

Futter für den DatenfresserJetzt kostenlos streamen

Twipsy

Folge 9: Futter für den Datenfresser

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Der gruselige „Daten Fresser“ hat Twipsy gefangen genommen. Um seinen Freund zu retten verabredet Albert einen Tausch: Twipsy soll gegen eine "leckere" Information freigelassen werden. Albert macht sich an die Arbeit…

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Twipsy
Studio 100 International
Twipsy

Twipsy

Alle 1 Staffeln und Folgen