Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 30vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Albert und die Liebe. Albert möchte eine romantische e-mail an Rachel schreiben, aber er weiß nicht so genau wie man das macht. Deshalb reist er mit Twipsy in die „Blubberzone“, wo verschiedenste mails aufeinandertreffen und gesammelt werden. Kaum dort angekommen, werden die beiden Freunde von den Antihackern erwischt und eingesperrt. Aber es kommt noch schlimmer, denn Herbie nutzt die Abwesenheit seines Bruders und verbreitet gemeine Lügengeschichten über Albert... .

