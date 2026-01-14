Twipsy
Folge 30: Die Blubberzone
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Albert und die Liebe. Albert möchte eine romantische e-mail an Rachel schreiben, aber er weiß nicht so genau wie man das macht. Deshalb reist er mit Twipsy in die „Blubberzone“, wo verschiedenste mails aufeinandertreffen und gesammelt werden. Kaum dort angekommen, werden die beiden Freunde von den Antihackern erwischt und eingesperrt. Aber es kommt noch schlimmer, denn Herbie nutzt die Abwesenheit seines Bruders und verbreitet gemeine Lügengeschichten über Albert... .
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Twipsy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
6