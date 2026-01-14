Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Twipsy

Herbie's Virus

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 31vom 14.01.2026
Herbie's Virus

Herbie's VirusJetzt kostenlos streamen

Twipsy

Folge 31: Herbie's Virus

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Herbie installiert einen Virus auf Alberts Computer. Dieser Virus bewirkt, dass Twipsy die Daten verliert, die er dringend weiter-transportieren muss. Aus Angst vor Bestrafung durch die Information Control, reist Twipsy zu Albert in die reale Welt. Sie versuchen ge-meinsam an einem Anti-Virus Programm zu arbeiten. Mit Erfolg: Twipsy findet die verschollenen Daten wieder und auf Albert wartet eine Überraschung.... .

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Twipsy
Studio 100 International
Twipsy

Twipsy

Alle 1 Staffeln und Folgen