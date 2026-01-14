Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 33vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Nick bekommt per E-mail die Nachricht, dass er nicht beim Fußballturnier seiner Schule mitspielen darf. Da er sich schon lange auf das Match vorbereitet hat, macht ihn die Absage sehr traurig. Twipsy hat Mitleid und beginnt an dem Sinn der Daten- und Informations-übermittlung zu zweifeln, da sie Menschen verletzten kann. Twipsy initiiert einen Aufstand im Cyberspace: niemand soll mehr schlechte Nachrichten transportieren und verbreiten. Der Streik in der Cyberwelt sorgt für großes Chaos in der Welt der Menschen, und Lissie und Nick sind gezwungen einzugreifen...

Studio 100 Kids
