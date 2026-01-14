Twipsy
Folge 34: Alles nur Einbildung
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Lissie sorgt für Riesenwirbel in ihrer Schule, als sie Twipsy mit-bringt. Ein Tumult bricht aus, als die Mitschüler das Cyber-Wesen zum ersten Mal sehen. Twipsy ist das alles zuviel. Er verschwindet, geht in der realen Welt spazieren und sorgt auch dort für einige Verwirrung. Lissie muss unterdessen zur Schulpsychologin, da man ihr die Ge-schichte von dem Wesen aus dem Cyberspace nicht glaubt. Als Twipsy im Behandlungszimmer auftaucht, wird die Psychologin ohnmächtig...
Twipsy
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
6