Twipsy
Folge 36: Twipsy zwischen den Welten
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
An ihrem Geburtstag bekommt Lissie von ihren Eltern einen neuen Computer und einen Drucker geschenkt. Das gefällt Twipsy. Er versucht nun, sein Geburtsdatum herauszufinden, um auch Geburtstag feiern zu können. Nach der Recherche im Cyberspace hat er allerdings große Probleme in die reale Welt zurückzukehren, denn der Prit-o-scan ist nicht mehr angeschlossen. Er soll durch das neue Gerät ersetzt werden. Twipsy steckt zwischen den Welten fest und niemand weiß, wie man ihn befreien kann- wirklich niemand?
Twipsy
Genre:Kinder, Animation
6