Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Twipsy

Verirrt im Cyberspace

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 46vom 14.01.2026
Verirrt im Cyberspace

Verirrt im CyberspaceJetzt kostenlos streamen

Twipsy

Folge 46: Verirrt im Cyberspace

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Albert ist krank und soll im Bett bleiben. Das meint zumindest seine ewig besorgte Mutter. Albert fühlt sich inzwischen aber wieder kerngesund, schleicht aus dem Bett, und beamt sich gemeinsam mit Nick ins Cyberspace. In ihrer Aufregung nehmen sie versehentlich eine Abkürzung, verirren sich und landen auf der Cybermüllkippe. Dort ge-raten sie beinahe in die Müllvernichtungsmaschine, aber Twipsy greift ein.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Twipsy
Studio 100 International
Twipsy

Twipsy

Alle 1 Staffeln und Folgen