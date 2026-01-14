Twipsy
Folge 47: Albert, der Superhund
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die Fußballmannschaft von Albert verliert, weil er einen Ball nicht gehalten hat. Albert ist so frustriert, dass er für immer im Cyberspace bleiben will, um dort ein geistvolles, gemütlichen Leben zu führen. Statt der ersehnten Ruhe erwartet ihn dort ein aufregendes Abenteuer: Er muss Twipsy vor den „E-mail Klauern“ beschützen und aus den Fän-gen des gefährlichen „Daten- Fressers“ retten. Als er daraufhin als Held gefeiert wird, entschließt er sich, doch wieder in die schöne ruhige Welt der Menschen zurückzukehren.
Twipsy
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
6