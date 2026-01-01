Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 10
Folge 10: Der Preisboxer

72 Min.Ab 6

Der alternde Preisboxer Joe Kagan kommt in die Stadt und fordert alle auf, gegen ihn zu kämpfen. Jonathan Garvey nimmt das Angebot an, doch seine Vorfreude auf den Kampf endet, als er sich beim Training die Hand verletzt. Um seine schwer verdienten fünf Dollar Startgeld zu retten, überredet er Charles Ingalls, für ihn einzuspringen. Charles kann den sturzbetrunkenen Joe Kagan tatsächlich k.o. schlagen - jedoch mit Folgen ...

SAT.1 GOLD
