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Unsere kleine Farm

Ein Welpe für Andy

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 5vom 01.01.2026
Ein Welpe für Andy

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Unsere kleine Farm

Folge 5: Ein Welpe für Andy

47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Ein Rudel verwilderter, vor Hunger halb wahnsinniger Hunde fällt über das Vieh der Farmer in der Umgebung von Walnut Grove her. Ausgerechnet jetzt müssen Charles und Caroline Ingalls verreisen; sie lassen die Farm und die beiden Kleinen in der Obhut von Mary zurück. Da suchen die gefährlichen Hunde auch den Hof der Ingalls heim. Die Bestien bedrohen die schutzlosen Ingalls-Kinder und deren Freund Andy Garvey. Doch die Kinder erhalten Hilfe von unerwarteter Seite ...

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