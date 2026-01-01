Unsere kleine Farm
Folge 5: Ein Welpe für Andy
47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Ein Rudel verwilderter, vor Hunger halb wahnsinniger Hunde fällt über das Vieh der Farmer in der Umgebung von Walnut Grove her. Ausgerechnet jetzt müssen Charles und Caroline Ingalls verreisen; sie lassen die Farm und die beiden Kleinen in der Obhut von Mary zurück. Da suchen die gefährlichen Hunde auch den Hof der Ingalls heim. Die Bestien bedrohen die schutzlosen Ingalls-Kinder und deren Freund Andy Garvey. Doch die Kinder erhalten Hilfe von unerwarteter Seite ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: NBC UNIVERSAL International GmbH & © Season 2-5, Season 8-10: MGM International Television Distribution