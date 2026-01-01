Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

Die Zeiten ändern sich

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 2
47 Min.

In Chicago findet eine Konferenz der Farmervereinigung statt. Auch Charles Ingalls und seine Tochter machen sich auf den weiten Weg, um sich auf der Versammlung Gehör zu verschaffen. Mit einer engagierten Rede wehrt sich Charles gegen die unlauteren Bestechungsversuche der Eisenbahngesellschaft. Auch Mary hat in Chicago ein nicht minder großes Problem zu bewältigen: Liebeskummer! Ihr Verlobter John, der in Chicago studiert, hat dort eine neue Freundin gefunden ...

