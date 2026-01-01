Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 4
47 Min.

Als der Handwerker Chris Nelson Caroline zeigt, dass er sie attraktiv findet, gerät sie in eine Verwirrung der Gefühle. Ausgerechnet jetzt muss Ehemann Charles immer wieder verreisen. Als Chris anbietet, die neue Küche fertigzustellen, ist Caroline einverstanden. Gegen Kost und Logis macht sich Chris ans Werk. Und das bleibt den Klatschmäulern der Stadt nicht verborgen. Entsetzt über die Gerüchte, die in Umlauf sind, macht Mary plötzlich Front gegen Chris ...

