SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 14
Folge 14: Rivalinnen

47 Min.

Laura geht mit Jimmy Hall zum Froschfangen - und dabei wird ihr bewusst, dass sie in ihren alten Kumpel verliebt ist. Als sie ihn daraufhin mit Sonntagsschürze und Schleifchen im Haar beeindrucken will, wundert Jimmy sich nur noch. Kurz darauf muss Laura feststellen, dass Jimmy den Wildfang Samantha Higgins für die geeignetere Spielkameradin beim Baseball hält. Verwirrt durch die unerwartete Abfuhr lässt sich Laura von Nellie Oleson in "Liebesangelegenheiten" beraten ...

SAT.1 GOLD
