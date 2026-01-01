Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 19
Folge 19: Glückliches Landleben

47 Min.

Peter Lundstrom wird von seinen Eltern zu seinem Onkel, Mr. Oleson, nach Walnut Grove geschickt. Der Junge aus reichem Hause wurde von seinen Eltern weder besonders geliebt noch akzeptiert. Nach seinem Rausschmiss aus der Schule soll er nun bei den Olesons den Sinn für die richtigen Werte im Leben bekommen. Doch Mr. Oleson ist ebenfalls unfähig, mit dem entmutigten Jungen zu kommunizieren. Seine letzte Rettung ist Charles Ingalls, der den Jungen zu sich auf die Farm nimmt.

SAT.1 GOLD
