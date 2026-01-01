Unsere kleine Farm
Folge 18: Die Erbschaft
44 Min.
Die Ingalls erhalten eine gute Nachricht: Sie sind die Alleinerben des Vermögens ihres kürzlich verstorbenen Onkels. Überglücklich feiert die Familie das Ende ihrer finanziellen Misere und kauft bei den Olesons auf Kredit den Laden leer. Und als Charles der Schule einen neuen Satz Bücher und der Kirche eine neue Orgel spendet, wird er zum beliebtesten Mann der Stadt. Dann kommt der Tag der Testamentsvollstreckung ...
Unsere kleine Farm
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH