SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 9
Folge 9: Ein hoher Preis

47 Min.
Ab 6

Jonathan Garvey ist verzweifelt: Er hat seine gesamte Ernte verloren, und er findet keine Arbeit. Als dafür seine Frau Alice bei der Post Arbeit bekommt, gefällt das dem alten Sturkopf auch nicht: Er will nicht, dass seine Frau die Familie ernährt; er fühlt sich in seiner Mannesehre gekränkt. Als die vernünftige Alice auf ihren Job besteht, will sich Jonathan scheiden lassen. Schließlich werden auch Charles und Caroline in den Streit hineingezogen ...

