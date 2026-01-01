Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 6
47 Min.

Wiederholt wird Laura das Pausenbrot gemopst. Da das so nicht weitergehen kann, gründen Laura, Andy, Nellie und Willie ein Detektivbüro. Bald machen sie eine verdächtige Person ausfindig: Dabei handelt es sich aber nicht um den geheimnisvollen Dieb, sondern um Mrs. Oleson, die ihnen nachspioniert. Schließlich haben die Hobby-Detektive eine Idee: Mit einem Eimer wasserresistenter Farbe wollen sie den Dieb kennzeichnen. Doch leider bekommt ein anderer die Farbe ab ...

