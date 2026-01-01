Unsere kleine Farm
Folge 16: Erinnerungen
47 Min.Folge vom 01.01.2026
Hochzeitstag bei den Ingalls: Während Caroline und die Mädchen alles für die Familienfeier vorbereiten, ist Charles bei strömendem Regen gezwungen, ein zerbrochenes Wagenrad zu reparieren. Während seine Familie auf ihn wartet, erinnert sich Caroline, wie sie ihren Mann kennengelernt hat ... Schließlich wird das Jubiläum doch noch ausgiebig gefeiert ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-10: NBC UNIVERSAL International GmbH & © Season 2-5, Season 8-10: MGM International Television Distribution