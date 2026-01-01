Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 13
47 Min.Ab 6

Little Crow ist der Anführer eines flüchtigen Indianerstammes. In Walnut Grove bittet er um medizinische Hilfe für seinen kranken Vater, den Häuptling Long Elk. Doch anstatt zu helfen, bewaffnen sich die Städter, um gegen die Indianer zu kämpfen. Während der Rest des Stammes weiterzieht, versteckt Charles den kranken Häuptling und dessen Familie auf seiner Farm. Doch dann kommen die Städter dahinter, und Charles Ingalls hat ein nicht unerhebliches Problem ...

SAT.1 GOLD
