Unsere kleine Farm
Folge 20: Das schönste Geschenk
42 Min.
Da Caroline seit geraumer Zeit an Schwindelanfällen leidet, besteht der besorgte Charles auf einen Besuch bei Dr. Baker. Und dessen Diagnose entfesselt wahre Freudenstürme beim Rest der Familie: Caroline ist schwanger. Wird es nun endlich ein Junge? Charles versichert Caroline, dass es ihm absolut egal sei. Doch Caroline hat bemerkt, dass er zu einem Nachbarjungen bereits eine Vater-Sohn-Beziehung unterhält. Und dann kommt es, wie es kommen muss: Es ist wieder ein Mädchen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH