Unsere kleine Farm

Mary geht ihren Weg

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 15
Mary geht ihren Weg

Unsere kleine Farm

Folge 15: Mary geht ihren Weg

47 Min.

Mary Ingalls tritt ihre erste Stelle als Lehrerin in einer abgelegenen Gemeinde mit Begeisterung an. Aber bald überschatten Schwierigkeiten ihren Enthusiasmus: Miss Peel, die alles und jeden beherrschende Anführerin der Gemeinde, macht Mary das Leben zur Hölle. Schlimm wird die Situation, als sich der Teenager Joshua Bond in seine hübsche neue Lehrerin verliebt - und zudringlich wird. Nun erhebt Miss Peel einen hanebüchenen Vorwurf: Mary soll vom Teufel selbst besessen sein ...

SAT.1 GOLD
