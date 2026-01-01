Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Mary (1)

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 21
Mary (1)

Mary (1)Jetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 21: Mary (1)

45 Min.Ab 6

Marys sehnlichster Wunsch ist es, Lehrerin zu werden, und deshalb lernt sie ununterbrochen. Da ihre Augen immer häufiger schmerzen, sucht sie mit ihrem Vater einen Augenarzt auf. Aber auch mit einer Brille kann Mary bald nichts mehr sehen. Bei einer zweiten Augenuntersuchung erfährt Charles dann die schreckliche Wahrheit: Eine längst überstandene Augenerkrankung hat Marys Sehnerven derart geschwächt, dass sie in wenigen Wochen erblinden wird ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen