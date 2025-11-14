Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Aus Alt mach Neu

sixxStaffel 2Folge 1vom 14.11.2025
Aus Alt mach Neu

Aus Alt mach NeuJetzt kostenlos streamen

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 1: Aus Alt mach Neu

41 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Tiffany "New York" Pollard hofft nach einer misslungenen Brust-OP auf die Hilfe der Ärzte. Können die Chirurgen dem Reality-Star ein angemessenes Make-Over verpassen? Außerdem kümmert sich Dr. Paul Nassif um ein Brandopfer und eine Transgender-Dame benötigt dringend eine Korrektur im Gesicht.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Alle 6 Staffeln und Folgen