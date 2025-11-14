Eine Nummer kleiner bitteJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 2: Eine Nummer kleiner bitte
41 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Baywatch-Star Nicole Eggert bereut ihre Brustvergrößerung zutiefst. Hilfesuchend wendet sie sich an Dr. Paul Nassif und seine Kollegen, um ihre Oberweite wieder deutlich zu schrumpfen. Währenddessen kümmert sich Terry um eine Patientin, die an einer seltenen Hautkrankheit leidet. Kann er ihr durch einen Eingriff wieder neues Selbstbewusstsein verschaffen?


Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH