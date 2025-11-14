Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Mehr Busen geht immer

sixxStaffel 2Folge 16vom 14.11.2025
Mehr Busen geht immer

Mehr Busen geht immerJetzt kostenlos streamen

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 16: Mehr Busen geht immer

41 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Die Brüste der 66-jährigen Lanique sind entstellt. Hilfesuchend wendet sie sich deshalb an die Chirurgen. Von einem erneuten operativen Eingriff erhofft sie sich neue Lebensqualität. Außerdem sollen die Ärzte der jungen Candace eine neue Nase verpassen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Alle 6 Staffeln und Folgen