Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 16: Mehr Busen geht immer
41 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Die Brüste der 66-jährigen Lanique sind entstellt. Hilfesuchend wendet sie sich deshalb an die Chirurgen. Von einem erneuten operativen Eingriff erhofft sie sich neue Lebensqualität. Außerdem sollen die Ärzte der jungen Candace eine neue Nase verpassen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH