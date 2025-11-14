Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 15: Erektionsfreie Zone
41 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Janet ist 56 Jahre alt und hat schon sechs Schönheitsoperationen hinter sich. Ihr großes Ziel ist es, genauso auszusehen wie ihre 35-jährige Tochter Jane. Satte 35.000 Dollar hat sie in ihr neues Antlitz investiert. Doch seit ihrer letzten OP hat Janet Probleme mit ihrem linken Auge. Deshalb setzt sie erneut auf die Hilfe der Chirurgen.
