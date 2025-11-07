Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Die lebende Puppe

sixxStaffel 2Folge 19vom 07.11.2025
Die lebende Puppe

Die lebende PuppeJetzt kostenlos streamen

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 19: Die lebende Puppe

41 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Blondie hat bereits einige Schönheits-OPs hinter sich. Doch um auszusehen, wie eine lebende Puppe, will sie sich erneut unters Messer legen. Obwohl die Chirurgen ihre Bedenken äußern, ist sich Blondie ihrer Sache sicher. Elaines Nase ist nach einem Eingriff völlig ruiniert. Können die Ärzte ihr helfen und neuen Lebensmut schenken?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Alle 7 Staffeln und Folgen