Schwestern halten zusammenJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 20: Schwestern halten zusammen
42 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Stephanie und Tiffany wissen, was wahre Geschwisterliebe bedeutet, denn die beiden Frauen machen einfach alles gemeinsam. Sogar einen Magenbypass haben sich die Schwestern gleichzeitig legen lassen. Doch der darauffolgende massive Gewichtsverlust hat Spuren hinterlassen. Die Chirurgen sollen nun ihre überschüssige Haut straffen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH