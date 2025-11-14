Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Horror-Show

sixxStaffel 2Folge 7vom 14.11.2025
Horror-Show

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 7: Horror-Show

41 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Eine junge Frau möchte ihre Nase korrigieren lassen und wendet sich deshalb hilfesuchend an die Chirurgen. Tanya hingegen will eine unschöne Narbe für immer verschwinden lassen, die sie an einen schmerzlichen Verlust erinnert. Und Sarah Burge sucht nach einem Rezept für die ewige Jugend.

sixx
