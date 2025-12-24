Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 18: Halb so Wildd!
41 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Lacey hat bereits zahlreiche Schönheits-OPs hinter sich. Doch ihr letzter Eingriff hat unschöne Spuren hinterlassen. Können die Chirurgen ihr auch diesmal helfen? Auch Cassandra liebt es, sich unters Messer zu legen. Ihr größtes Ziel ist es, auszusehen wie die echte Jessica Rabbit.
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH