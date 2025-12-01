Angriff der KillerimplantateJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 10: Angriff der Killerimplantate
41 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12
Terry bekommt es mit der schwierigsten Patientin seiner gesamten Karriere zu tun: Die 53-jährige Dee hatte bereits mehrere Brust-OPs, die sie nun bitter bereut. Denn die Implantate stellen ein zunehmendes Gesundheitsrisiko dar. Auch Dees Sohn rät seiner Mutter dringend zu einem rettenden chirurgischen Eingriff. Doch nehmen die Ärzte diese Herausforderung an, um die arme Frau von ihren Schmerzen zu befreien?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH