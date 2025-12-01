Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Angriff der Killerimplantate

sixxStaffel 2Folge 10vom 26.12.2025
Angriff der Killerimplantate

Angriff der KillerimplantateJetzt kostenlos streamen

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 10: Angriff der Killerimplantate

41 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12

Terry bekommt es mit der schwierigsten Patientin seiner gesamten Karriere zu tun: Die 53-jährige Dee hatte bereits mehrere Brust-OPs, die sie nun bitter bereut. Denn die Implantate stellen ein zunehmendes Gesundheitsrisiko dar. Auch Dees Sohn rät seiner Mutter dringend zu einem rettenden chirurgischen Eingriff. Doch nehmen die Ärzte diese Herausforderung an, um die arme Frau von ihren Schmerzen zu befreien?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Alle 6 Staffeln und Folgen