Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 4: Ruhe in Frieden
41 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Diesmal bittet Reality-Star Dwight Eubanks die Chirurgen um Hilfe. Er plant eine Nasen-Korrektur und wünscht sich dafür eine bestmögliche Behandlung. Eine weitere Patientin erlebte nach ihrer Brust-OP eine böse Überraschung. Nun sollen Paul und seine Kollegen eine erneute Korrektur vornehmen.
