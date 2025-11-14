Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Aus eins mach zwei

sixxStaffel 2Folge 8vom 14.11.2025
Aus eins mach zwei

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 8: Aus eins mach zwei

40 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Das Ärzteteam bekommt es erneut mit einigen Härtefällen zu tun: Eine Dame wünscht sich eine Brust-OP, während Dr. Nassif die Nase eines Boxers richtet. Außerdem bittet das Model Shauna Sand die Chirurgen um Hilfe.

