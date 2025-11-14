Dr. Nassif rettete mein LebenJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 14: Dr. Nassif rettete mein Leben
41 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Dr. Nassif hat seiner Patientin Luci das Leben gerettet, indem er ein Aneurysma in ihrem Gehirn rechtzeitig erkannt hat. Die geplante Nasen-OP musste daraufhin jedoch verschoben werden. Nun hofft Luci auf einen zweiten Versuch für den kosmetischen Eingriff.
