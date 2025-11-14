Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Dr. Nassif rettete mein Leben

sixxStaffel 2Folge 14vom 14.11.2025
Folge 14: Dr. Nassif rettete mein Leben

41 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Dr. Nassif hat seiner Patientin Luci das Leben gerettet, indem er ein Aneurysma in ihrem Gehirn rechtzeitig erkannt hat. Die geplante Nasen-OP musste daraufhin jedoch verschoben werden. Nun hofft Luci auf einen zweiten Versuch für den kosmetischen Eingriff.

