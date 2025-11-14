Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Ein zauberhafter Zinken

sixxStaffel 2Folge 17vom 14.11.2025
Ein zauberhafter Zinken

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 17: Ein zauberhafter Zinken

41 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Laura verliert nach ihrer Krebsdiagnose beide Brüste und trägt nun Silikonimplantate. Um diese verschönern zu lassen, wendet sie sich an die Chirurgen. Außerdem soll Dr. Nassif zwei verpfuschte Nasen richten. Doch seine beiden Patientinnen haben offenbar utopische Vorstellungen.

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

