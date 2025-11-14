Ein zauberhafter ZinkenJetzt kostenlos streamen
Folge 17: Ein zauberhafter Zinken
41 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Laura verliert nach ihrer Krebsdiagnose beide Brüste und trägt nun Silikonimplantate. Um diese verschönern zu lassen, wendet sie sich an die Chirurgen. Außerdem soll Dr. Nassif zwei verpfuschte Nasen richten. Doch seine beiden Patientinnen haben offenbar utopische Vorstellungen.
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH