Louk hat es in Team Nico schon bis in die Teamfights geschafft. Schafft er auch den Sprung ins Halbfinale?

Ab in die Teamfights

Die Teamfights stehen an. Jeder Coach hat 9 Sänger:innen ausgewählt, um möglichst viele der 12 Halbfinal-Plätze zu sichern. Welche Talente in welchem Team sind und wer noch Sieges-Chancen hat, haben wir übersichtlich zusammengefasst.

Übersicht der Teams bei "The Voice of Germany" 2025

Auch in der Jubiläums-Staffel von "The Voice of Germany" machen sich die Coaches wieder auf die Suche nach der besten Stimme Deutschlands. Mit dabei sind diesmal altbekannte "The Voice"-Gesichter: Shirin David, Nico Santos, Rea Garvey sowie Michi Beck und Smudo. Außerdem gibt es einen Neuzugang mit einer ganz besonderen Aufgabe. Der britische Popsänger Calum Scott wird Coach der "Comeback-Stage by SEAT". Hier findest du den aktuellen Überblick, wen die Coaches momentan in ihren Teams haben.

In die Teamfights darf jedes Team genau 9 Talente mitnehmen. Hier siehst du, wen die Coaches ausgewählt haben: