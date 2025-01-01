Thema u. a.: Hack-Checker: Putz- und HaushaltshacksJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Hack-Checker: Putz- und Haushaltshacks
44 Min.Ab 12
Alltag Armutsgrenze - für Monika Stracke aus Düsseldorf bittere Realität. Der regelmäßige Gang zur Tafel ist für sie lebensnotwenig. "Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann interessiert sich für die Schicksale der beiden und hilft. Beim gemeinsamen Einkaufen und Kochen bekommt er einen Einblick ins das Leben der beiden Frauen und gibt nützliche Tipps, wie man günstig leckere Mahlzeiten zubereiten kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins