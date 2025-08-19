Die Schuh-Revolution aus dem 3D-DruckerJetzt kostenlos streamen
Folge vom 19.08.2025: Die Schuh-Revolution aus dem 3D-Drucker
42 Min.
Gedruckte Sneaker für die ganze Welt! Eine junge Firma aus Hamburg produziert mit über 200 3D-Druckern passgenaue Schuhe für große Marken wie Nike, Louis Vuitton und Moncler. Selbst Stars wie Justin Bieber, Cro und Lewis Hamilton tragen sie schon. Abenteuer Leben wirft einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Produktion und testet, wie gut die Schuhe wirklich passen.
