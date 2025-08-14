Billig, schrill, bald Müll? Was taugen Produkte aus Restposten-Shops?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 14.08.2025: Billig, schrill, bald Müll? Was taugen Produkte aus Restposten-Shops?
42 Min.Folge vom 14.08.2025Ab 12
Abgelaufene Wurst, Halloween-Brause, kaputte Kekse oder Weihnachtsartikel, die sich nicht verkauft haben. Und das alles viel, viel günstiger als der Normalpreis. Einige Onlineshops haben sich auf so etwas spezialisiert. Aber was kriegt man für weniger Geld? Sparfuchs Daniel Güldner macht den Check.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
