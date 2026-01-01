Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 2Folge 1
46 Min.Ab 12

Die beiden Agenten Lee Stetson und Amanda King sollen in London den lange gesuchten Killer Mungo ausfindig machen. Der eiskalte Mörder hatte bei seinem letzten Verbrechen einen Zettel hinterlassen, auf dem ein Name stand: Conrad Barnhill. Amanda, die Conrad Barnhill aus ihrer Schulzeit kennt, stellt den Kontakt zu ihm her. Wie sich sehr bald herausstellt, wurde Barnhill von Mungo zur Mitarbeit bei seinen Morden gezwungen. Wird er mit Lee und Amanda zusammenarbeiten?

