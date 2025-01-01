Agentin mit Herz
Folge 6: Skandal in Bromfield Hall
In den Informationskanälen zwischen dem englischen und dem amerikanischen Geheimdienst gibt es eine undichte Stelle. Amanda King und Lee Stetson sollen in London das Leck ausfindig machen. Kurz nach ihrer Ankunft wird Amanda in einen fingierten Sex-Skandal verwickelt. Doch nicht nur durch die Presse soll das amerikanische Agentenpaar außer Gefecht gesetzt werden: Auf Lee werden kurz hintereinander zwei Mordanschläge verübt. Aber die beiden lassen sich nicht abschrecken.
