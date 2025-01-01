Zum Inhalt springenBarrierefrei
Agentin mit Herz

Skandal in Bromfield Hall

Staffel 2Folge 6
Folge 6: Skandal in Bromfield Hall

45 Min.Ab 6

In den Informationskanälen zwischen dem englischen und dem amerikanischen Geheimdienst gibt es eine undichte Stelle. Amanda King und Lee Stetson sollen in London das Leck ausfindig machen. Kurz nach ihrer Ankunft wird Amanda in einen fingierten Sex-Skandal verwickelt. Doch nicht nur durch die Presse soll das amerikanische Agentenpaar außer Gefecht gesetzt werden: Auf Lee werden kurz hintereinander zwei Mordanschläge verübt. Aber die beiden lassen sich nicht abschrecken.

