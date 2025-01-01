Agentin mit Herz
Folge 13: Abgestürzt
Lee Stetsons Onkel, Luftwaffengeneral Clayton, ist in Schwierigkeiten. Man macht ihn für eine mysteriöse Absturzserie von Jagdbombern verantwortlich. Seine Chancen vor dem Militärgericht stehen alles andere als gut. Um seinem Onkel in dieser aussichtslosen Lage zu helfen, geht Lee mit Amanda der Angelegenheit nach. Die beiden entdecken schnell, dass die Bordbomber der Flugzeuge manipuliert wurden. Amanda und Lee machen sich auf die Suche nach dem Nutznießer der Sabotage.
